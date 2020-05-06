В СБУ заявляют, что задержали агента ФСБ РФ во время передачи секретных данных

Контрразведчики Службы безопасности Украины предупредили попытку ФСБ РФ получить секретную информацию об отечественных военных разработках в ракетостроительной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным СБУ, житель Луганской области, получив задание от спецслужбы РФ, установил контакт с украинскими военными в районе проведения ООС, имевшими доступ к соответствующей информации. За передачу сведений, интересующих РФ, фигурант якобы предложил военным материальное вознаграждение, о чем они сообщили в СБУ.

6 мая СБУ задержала подозреваемого "при попытке передачи мессенджером представителям ФСБ РФ секретной технической документации". В спецслужбе заявляют, что информация, которую он якобы хотел передать, содержит государственную тайну. Ее разглашение могло нанести существенный ущерб обороноспособности Украины.

Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене.