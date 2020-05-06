В СБУ заявляют, что задержали агента ФСБ РФ во время передачи секретных данных

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По данным СБУ, задержанный собирал данные о военных разработках в ракетостроительной отрасли

Контрразведчики Службы безопасности Украины предупредили попытку ФСБ РФ получить секретную информацию об отечественных военных разработках в ракетостроительной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным СБУ, житель Луганской области, получив задание от спецслужбы РФ, установил контакт с украинскими военными в районе проведения ООС, имевшими доступ к соответствующей информации. За передачу сведений, интересующих РФ, фигурант якобы предложил военным материальное вознаграждение, о чем они сообщили в СБУ. 

6 мая СБУ задержала подозреваемого "при попытке передачи мессенджером представителям ФСБ РФ секретной технической документации". В спецслужбе заявляют, что информация, которую он якобы хотел передать, содержит государственную тайну. Ее разглашение могло нанести существенный ущерб обороноспособности Украины.

Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене.

  • 31 марта сообщалось, что военная контрразведка СБУ разоблачила попытку вербовки представителями ФСБ России чиновника Военно-морских сил Украины.
  • 1 апреля стало известно, что военная контрразведка поймала завербованного ФСБ гражданина России, который, утверждает СБУ, пытался вступить в боевую бригаду украинской армии.
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Теги: сбу, агент, фсб рф, гостайна
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