В центре Тернополя на ходу загорелся троллейбус: видео

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Движение в центре города временно перекрыто

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В центре Тернополя на улице Русской во время движения загорелся троллейбус. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

По информации канала 112 Украина, пассажиры успели выпрыгнуть из троллейбуса.

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Салон транспортного средства сгорел полностью.

В то же время в местной полиции объявили, что в связи с пожаром троллейбуса движение от перекрестков улиц Б. Хмельницкого-Русская до бульвара Шевченко будет временно перекрыто.

В полиции призвали водителей заранее планировать маршрут.

Ранее КП Киевпасстранс приняло решение о возобновлении практики проверки контролерами оплаты проезда пассажирами общественного транспорта совместно с полицейскими

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Теги: транспорт, пожар, Тернополь, троллейбус
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