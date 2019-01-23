В центре Тернополя на ходу загорелся троллейбус: видео

В центре Тернополя на улице Русской во время движения загорелся троллейбус. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города.
По информации канала 112 Украина, пассажиры успели выпрыгнуть из троллейбуса.
Салон транспортного средства сгорел полностью.
В то же время в местной полиции объявили, что в связи с пожаром троллейбуса движение от перекрестков улиц Б. Хмельницкого-Русская до бульвара Шевченко будет временно перекрыто.
В полиции призвали водителей заранее планировать маршрут.
Ранее КП Киевпасстранс приняло решение о возобновлении практики проверки контролерами оплаты проезда пассажирами общественного транспорта совместно с полицейскими.