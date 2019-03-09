В Волынской области погиб спортивный журналист Юрий Яцюк: видео

В селе Струмовка Луцкого района в ДТП погиб журналист телеканала Аверс Юрий Яцюк, сообщает пресс-служба полиции области.

Авария произошла вечером 8 марта.

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Его и женщину сбил легковой автомобиль Volkswagen Golf за пределами пешеходного перехода. За рулем был 50-летний житель Луцка.

Как сообщают местные СМИ, Яцюка пытались реанимировать, однако от тяжелых травм спасти его не удалось. Пострадавшая в тяжелом состоянии госпитализирована.

Ранее сегодня сообщалось, что умер известный актер Владимир Этуш.