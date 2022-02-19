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Вертолеты, танки, РСЗО, Javelin. Объединенные силы показали, как проходят учения: видео видео

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19.02.2022, 09:16
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На военных полигонах по всей территории Украины, в условиях максимально приближенных к боевым, продолжаются учения воинских частей. Об этом сообщило в Facebook Командование объединенных сил Вооруженных Сил Украины и опубликовало видео о тренировках военных.

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По словам командующего объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, все запланированные тренировки и учения призваны повысить уровень профессиональной подготовки личного состава, а также отработать взаимодействие подразделений ВСУ и других составляющих сил обороны и безопасности государства.

"В первую очередь, подразделения совершенствуют возможности обороны, противовоздушного прикрытия подразделений, военных объектов и объектов гражданской инфраструктуры, действий противодесантных и противотанковых резервов, а также огневого поражения условного противника", – отметил Наев.

Как добавил командующий, командиры всех звеньев учатся быстро принимать решения по сложившейся обстановке, думать нестандартно и управлять подчиненными, полагаясь на обретенный боевой опыт, предвосхищая противника.

"Отмечаю, что весь без исключения личный состав выполняет задачи, укладываясь в определенные сроки, а также показывает надлежащий уровень обученности и слаженности", – подчеркнул командующий ОС.

Вертолеты, танки, РСЗО, Javelin. Объединенные силы показали, как проходят учения: видео
Наталия Медведева
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Сергей Наев ВСУ война Донбасс учения
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