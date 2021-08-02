Правоохранители заявили о ликвидации масштабного канала контрабанды из России лекарств с признаками фальсификата. Об этом сообщают Госпогранслужба и Нацполиция.

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По информации полиции, фигуранты незаконно перевозили медпрепараты с признаками фальсификации через госграницу Украины из России, а затем продавали их через интернет-аптеки и розничные сети.

Уточняется, что киберполицейские обнаружили анонимизированные ресурсы по продаже лекарств для онкобольных в ходе мониторинга сети Интернет.

Как отмечается, на границе с РФ на пункте пропуска "Бачевск" пограничники остановили грузовой автомобиль, перевозивший лекарства с признаками фальсификата, отдельно коробки для лекарств и инструкции по применению к ним.

По данным полиции, лекарства транспортировались без соответствующего температурного режима.

Одновременно в Киеве провели обыски у людей, которых подозревали в получении контрабанды и ее распределении в сети аптек для продажи.

Также прошли обыски в аптеках, которые, по данным правоохранителей, привлекались к розничной торговле контрабандными лекарствами.

Как сообщается, в целом правоохранители изъяли более 10 000 единиц медпрепаратов, свыше 1000 наименований, стоимость которых может оцениваться в миллионы гривен. Они будут направлены на проведение соответствующих экспертиз.

Открыто уголовное производство по статьям о контрабанде наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств, фальсификация лекарств или оборот фальсифицированных лекарств, а также – незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара.

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Наталия Медведева

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