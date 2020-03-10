ВСУ получили модернизированных танков Т-72АМТ на целый батальон - видео

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Помимо поставок в ВСУ, интерес к обновленной версии танка - Т-72АМТ - уже проявили в Польше и Вьетнаме

Вооруженные Силы Украины получили от Киевского бронетанкового завода несколько десятков обновленных танков Т-72АМТ, которых хватит для вооружения целого танкового батальона. Это произошло "в последнее время", пишет сайт военных новостей Defense Express.

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В этой версии танк получил комплекс обновлений на основании боевого опыта на Донбассе: в защите боевой машины, ее огневой мощи, ходовых характеристиках и бортовой электронике.

Т-72АМТ получил новую динамическую защиту "Нож" (уже используется на танках "Булат" и "Оплот"), противокумулятивные экраны на зоне моторно-трансмиссионного отдела и задней полусферы башни.

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Огневая эффективность Т-72АМТ увеличена благодаря интеграции высокоточной ракеты "Комбат". Установлен прибор ночного видения с электронно-оптическими преобразователями третьего поколения, ночной прицел 1К13, радиостанция Aselsan, спутниковая навигационная аппаратура СН-3003 "Базальт".

Вместо штатного двигателя В-46 мощностью 780 л.с. установлен В-84-1 на 840 л.с.: он обеспечивает скорость до 60 км/ч. Заменены гусеницы на новые, обрезиненные и с резинометаллическими шарнирами для плавности хода. Мехвод получил камеру заднего хода.

  • Ранее Харьковский бронетанковой завод показал возможности маневрирования танка Т-80 БВ - дрифт.

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Теги: ВСУ, ОПК, танк, т-72
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