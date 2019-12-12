В Харькове протестировали танк коньяком и пивом – видео

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Испытания стабилизатора прошли успешно

Харьковский бронетанковый завод показал, как работает стабилизатор пушки танка Т-80БВ, передает Defense express.

Сначала проверка была классической – по-немецкому рецепту. На край пушки весом две тонны поставили бокал с пивом. Задача – провести маневры, не пролив алкогольный напиток. Затем создатели танка усложнили задачу: пиво заменили коньяком в бокале на тонкой ножке. С обеими тестами стабилизатор справился на отлично – не пролито ни капли алкоголя!

С помощью таких тестов создатели показали, что пушка всегда точно направлена на цель – при любых маневрах и на бездорожье.

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Теги: танк, Т-80БВ, бронетанковый завод, пиво, коньяк
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