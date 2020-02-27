В Черниговской области войска на учениях отработали "танковую карусель" – видео

Во время недавних учений в Черниговской области танкисты 30-й отдельной мехбригады ВСУ им. князя Острожского отработали тактический прием "танковая карусель". Сюжет об этом показал ресурс военных новостей Defense Express.

При такой тактике ведения боя несколько танков поочередно выходят на позиции для стрельбы, наносят огневой удар, после чего оперативно отходят. Таким образом, для противника танк появляется всего на несколько секунд, что усложняет возможность нанести прицельный ответный удар.

Читайте также: Зеленский пригласил войска НАТО в Украину: план общих маневров

При этом, как пишет источник, для выполнения "карусели" нужна слаженность действий танков и высокое мастерство экипажа, который должен вносить "хаотичность" в ритм выезда/отхода машины, чтобы противник не подстроился, просто дожидаясь, когда танк появится в прицеле.

Во время этих учений впервые на уровне тактического звена ВСУ использовали автоматическую систему управления "Дзвiн".

Читайте также: Украинские катера провели учения в Азовском море. Суда ФСБ наблюдали издалека