ВСУ разбили авто и КамАЗ оккупантов с зенитной установки: видео

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Когда произошел зимний боевой эпизод, во время которого выведены из строя авто боевиков и "зенитка", не уточняется; написано, что это было недавно

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Военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады уничтожили КамАЗ боевиков с установленной в кузове зенитной установки ЗУ-23-2, а также два автомобиля, которые регулярно подвозили боеприпасы на опорный пункт оккупантов. Видео, на котором показана "работа" по позициям российской гибридной армии в Донбассе, выложил волонтерский фонд Повернись живим.

"Эти ребята будут уничтожать любую вражескую технику и силу, даже разрешенную минскими договоренностями. Все, что будет угрожать их жизни и жизни их побратимов", - говорится в сообщении.

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Снаряды не сразу поражают цели - часто ложатся мимо, хотя при этом разлет осколков все равно повреждает технику. Ближе к концу видео заметно, что мины ложатся рядом с машинами.

Как отметили волонтеры, бойцы 54 ОМБр (Бахмут) используют современные беспилотники, на которые собирают средства в фонде. Они позволяют вести качественную разведку, корректировать огонь, а также, как добавили в комментарии к видео, "увидеть испуганного террориста в конце видео".

Ранее бойцы 54-й бригады уничтожили из ПТРК Корсар огневую точку оккупантов у поселка Катериновка в Луганской области.

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Теги: оос, обстрел, боеприпасы, боевики, взрыв, война в донбассе, видео, камаз, зенитная установка
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