ВСУ сожгли крупную базу оккупантов. Еще до перемирия - видео

За неделю до объявления 21 июля "хлебного перемирия" бойцы 54-й бригады ВСУ за 12 минут сожгли много боевой техники российско-террористических войск в Донбассе. В операции участвовали 35 человек, рассказал военный волонтер Юрий Мысягин.

"Самая быстрая и самая успешная боевая операция ВСУ за время войны на востоке Украины. У вас есть уникальная возможность увидеть все - от самого ее начала, от момента разведки и до того, чем все закончилось", - пишет он.

Подробное описание операции доступно по этой ссылке.

Уничтожено: ЗРК Стрела-10, КШМ, две БМП, шесть Уралов (еще пять подбито), четыре КамАЗа (еще один подбит), грузовой кран и армейский джип. 20 боевиков гибридной армии РФ были ликвидированы, еще 11 - ранены.

"Когда будете смотреть видео, просто знайте: все, кто помогает армии, приложились к этому успеху. Те планшеты с программами корректировки огня, дроны для разведки и другое - все то, что мы благодаря вашей помощи передали в 54-ю бригаду, - это все было большим подспорьем для бойцов", - подчеркнул Мысягин, который избран нардепом от Слуги народа.

Как уточняет в Facebook военный обозреватель Кирилл Данильченко, операция проведена на территории бывшего индустриально-педагогического техникума в оккупированном Первомайске Луганской области, который боевики использовали как базу.

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