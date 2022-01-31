Служба безопасности Украины заявила о задержании подозреваемого в сборе информации о новом украинском оружии для передачи ее российским спецслужбам. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Как отмечается, контрразведчики СБУ разоблачили участников агентурной сети спецслужб РФ.
По данным следствия, житель Харькова собирал информацию о новейших украинских системах оружия для передачи стране-агрессору.
Оперативники СБУ установили, что харьковчанина завербовал участник террористической организации ДНР, а куратором сделки был кадровый сотрудник ФСБ РФ.
В спецслужбе сообщают, что подозреваемый собирал данные о местах базирования и перемещения подразделений правоохранительных органов, а также другие данные в сфере обороны. Полученную информацию он передавал по электронным каналам связи террористам ДНР и сотрудникам ФСБ РФ.
По данным Офиса генпрокурора, подозреваемый работал на российские спецслужбы с апреля 2020 года.
В СБУ заявляют, что не допустили утечки информации из закрытых исследовательских программ в оборонной сфере, которую подозреваемый пытался получить в одном из институтов Харькова.
Подозреваемого задержали в центре Харькова с помощью спецназовцев СБУ из Центра спецопераций "А".
Задержанному сообщили о подозрении по статьям о госизмене и создании террористической организации.
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
- 28 января СБУ сообщила о задержании в Киеве "агента" пророссийских боевиков.
Читайте также: "Заказывал" теракты в Одессе. СБУ обнародовала записи разговоров "агента РФ" и исполнителя
Комментарии