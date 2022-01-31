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Задержали в Харькове. СБУ разоблачила "агента ФСБ" – собирал данные о новом оружии: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2022, 16:44
Задержание подозреваемого (Скриншот видео СБУ)
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Служба безопасности Украины заявила о задержании подозреваемого в сборе информации о новом украинском оружии для передачи ее российским спецслужбам. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Как отмечается, контрразведчики СБУ разоблачили участников агентурной сети спецслужб РФ.

По данным следствия, житель Харькова собирал информацию о новейших украинских системах оружия для передачи стране-агрессору.

Оперативники СБУ установили, что харьковчанина завербовал участник террористической организации ДНР, а куратором сделки был кадровый сотрудник ФСБ РФ.

В спецслужбе сообщают, что подозреваемый собирал данные о местах базирования и перемещения подразделений правоохранительных органов, а также другие данные в сфере обороны. Полученную информацию он передавал по электронным каналам связи террористам ДНР и сотрудникам ФСБ РФ.

По данным Офиса генпрокурора, подозреваемый работал на российские спецслужбы с апреля 2020 года. 

В СБУ заявляют, что не допустили утечки информации из закрытых исследовательских программ в оборонной сфере, которую подозреваемый пытался получить в одном из институтов Харькова.

Подозреваемого задержали в центре Харькова с помощью спецназовцев СБУ из Центра спецопераций "А".

Задержанному сообщили о подозрении по статьям о госизмене и создании террористической организации. 

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

  • 28 января СБУ сообщила о задержании в Киеве "агента" пророссийских боевиков.

Читайте также: "Заказывал" теракты в Одессе. СБУ обнародовала записи разговоров "агента РФ" и исполнителя

Наталия Медведева
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сбу фсб агент Харьков
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