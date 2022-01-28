Служба безопасности Украины обнародовала аудио, которое, как утверждает спецслужба, доказывает планирование ряда терактов в Одессе "агентом военной разведки РФ". Мужчину задержали "на горячем" несколько недель назад, сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На опубликованных фрагментах телефонных разговоров мужчина получает "заказ" облить краской памятник Героев небесной сотни, после выполнения которого "агент" жалуется, что памятник быстро отмыли и не было медийного резонанса. За эту "услугу" исполнителю обещали $400-500.

На записи "агент" также предлагает поджечь офисные помещения волонтерских организаций, которые помогают военным на Донбассе ("где собирают помощь нацикам", как сказал он). За сгоревший склад он обещал от $800 до $1000. Также исполнителю предлагалось совершить серию терактов в Одесской области, в том числе на территории воинской части (сжечь несколько военных машин).

Еще один разговор – о возможном сотрудничестве с российской разведкой и "хорошей зарплате в РФ". Задержанный спрашивал у собеседника о навыках стрельбы из гранатомета.

Задержанный арестован, ему сообщено о подозрении по статье о теракте.

10 января 2021-го СБУ заявила о задержании иностранца по подозрению в планировании серии терактов в Одесской области.

По версии следствия, деятельность задержанного курировали представители российской военной разведки, "работающие" с территории Приднестровья.

Читайте также: Спецслужбы России дестабилизировали ситуацию в регионах: СБУ обезвредила группировку

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.