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23 и 24 октября с утра и до вечера движение в Киеве перекроют из-за марафона: карта

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22.10.2021, 18:56
23 и 24 октября с утра и до вечера движение в Киеве перекроют из-за марафона: карта - Фото
Панорама Киева (Фото: depositphotos.com)

23-24 октября в Киеве состоится 12th Wizz Air Kyiv City Marathon 2021, участники которого будут преодолевать дистанции от 4,2 км до 42 км. В связи с этим будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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23 и 24 октября с утра и до вечера движение в Киеве перекроют из-за марафона: карта

23 октября с 10:00 до 11:00 движение транспорта будет ограничено по маршруту: Экспоцентр ВДНХ – проспект Академика Глушко, 1.

График перекрытия улиц 23-24 октября:

ул. Владимирский проезд – с 5:00 23 октября до 22:00 24 октября;

ул. Владимирская (от Большой Житомирской до ул. Софиевской) – с 5:00 23 октября до 22:00 24 октября.

График перекрытия улиц 24 октября:

ул. Аллы Тарасовой – с 05:00 до 22:00;

ул. Малая Житомирская – с 05:00 до 22:00;

ул. Трехсвятительская – с 05:00 до 22:00;

ул. Михайловская (от Михайловской площади до Михайловского переулка) – с 05:00 до 22:00;

ул. Большая Житомирская (от ул. Владимирской до Михайловской площади) – с 05:00 до 22:00;

ул. Большая Житомирская (от Львовской площади до ул. Владимирской) – с 08:00 до 16:00;

ул. Владимирская (от ул. Софиевской до б-ру Шевченко) – с 08:00 до 12:00;

б-р Тараса Шевченко (от ул. Крещатик до ул. Владимирской) – с 08:00 до 12:00;

б-р Тараса Шевченко (от ул. Владимирской до площади Победы) – с 08:00 до 10:30;

ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Крещатик до ул. Н. Лысенко) – с 08:00 до 12:00

площадь Победы – с 08:00 до 10:30;

ул. Саксаганского (от площади Победы до ул. Льва Толстого) – с 08:00 до 11:00;

ул. Льва Толстого (от ул. Саксаганского до ул. Жилянской) – с 08:00 до 11:00;

ул. Жилянская – с 08:00 до 11:00;

ул. Большая Васильковская (от ул. Физкультуры до Бессарабской площади) – с 08:00 до 11:00;

ул. Крещатик – с 08:00 до 12:00;

Европейская площадь – с 08:00 до 12:00;

Музейный переулок – с 08:00 до 12:00;

ул. М. Грушевского – с 08:00 до 12:00;

Петровская аллея – с 08:00 до 12:30;

Парковая дорога – с 08:00 до 12:30;

Днепровский спуск (в направлении моста Патона) – с 08:30 до 13:00;

аллея Героев Крут – с 08:30 до 12:30;

ул. Лаврская – с 08:30 до 13:00;

ул. Запечерный – с 08:30 до 13:00;

б-р Дружбы Народов (от моста Патона до ул. Старонаводницкой) – с 08:30 до 13:00;

ограничения движения на мосту Патона (в направлении б-ра Дружбы Народов) – с 08:30 до 13:00;

просп. Соборности – с 8:45 до 13:00;

ул. Сверстюка – с 8:45 до 13:00;

Русановский канал – с 8:45 до 13:00;

ул. Энтузиастов (от Русановского канала до моста Патона) – с 8:45 до 13:00;

Русановская набережная (от ул. Энтузиастов до моста Патона) – с 8:45 до 13:00;

Набережное шоссе (в направлении моста Патона) – с 8:45 до 13:30;

ул. Набережно-Крещатицкая (от ул. Нижний Вал до Почтовой площади) – с 8:45 до 15:30;

ул. Трухановская – с 09:00 до 14:30;

Парк Муромец – с 09:30 до 15:00;

ограничения движения на Северном мосту (в направлении проспекта Бандеры) – с 09:30 до 14:30;

ул. Набережно-Рыбальская (в направлении моста Патона) – с 09:30 до 15:30;

Гаванский мост – с 09:30 до 15:30;

ул. Нижний Вал – с 08:00 до 15:30;

ул. Глыбочицкая – с 08:00 до 15:30;

Глыбочицкий проезд – с 08:00 до 15:30;

ул. Вячеслава Черновола – с 08:00 до 16:00;

ул. Сечевых Стрельцов – с 08:00 до 16:00.

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Наталия Медведева
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