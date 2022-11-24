70% жилых домов в Киеве без света, водоснабжение восстановлено, но есть проблемы – КГВА

70% жилищного фонда Киева находятся в режиме аварийного отключения электроэнергии. Водоснабжение по всем районам столицы возобновлено, однако иногда еще фиксируются проблемы с давлением воды в сети. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В Киевской городской государственной администрации сообщают, что ДТЭК частично возобновил электроснабжение в Киеве, однако в столице действуют экстренные ограничения.

На утро возобновили подачу электроэнергии на объекты критической инфраструктуры: прежде всего, водоснабжения и больниц. Продолжают работать над подачей электроэнергии на средние объекты теплоснабжения, сообщили в мэрии.

По ее информации, за ночь отремонтировали две транзитные линии, подающие напряжение на левый берег Киева. На вторую половину дня 24 ноября продолжается ремонт линий ДТЭК Киевские электросети, поврежденные в ходе российской атаки 23 ноября. В КГГА со ссылкой на энергетиков говорят, что это позволит восстановить подачу электроэнергии для части бытовых клиентов, которые остаются без света со вчерашнего дня.

"В то же время, по указанию системного оператора НЭК Укрэнерго, в Киеве сейчас применены экстренные ограничения электроснабжения. Поэтому часть потребителей сейчас временно без электроснабжения, в соответствии с потребностями энергосистемы", – говорится в сообщении.

Ранее сегодня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что водоснабжение восстановлено во всех районах столицы, "но нужно еще определенное время, чтобы система водоснабжения заработала на полную мощность".

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.