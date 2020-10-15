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Адаптивный карантин. Кличко объяснил, когда школьники уйдут на каникулы

15.10.2020, 12:33
Адаптивный карантин. Кличко объяснил, когда школьники уйдут на каникулы - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

По словам мэра столицы Виталия Кличко, в столице на карантин закрыли пять школ

Осенние каникулы в киевских школах начнутся с 21 октября. Об этом сегодня на онлайн брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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"На каникулы столичные школьники пойдут с 21 октября. На сегодня в городе закрыты на карантин пять школ из-за случаев заболевания среди учителей. Три школы – в Печерском районе, и по одной в Оболонском и Подольском районах", – отметил Кличко.

По его словам, на дистанционном обучении находятся 594 класса в 186 школах. Больных коронавирусом школьников в Киеве – 610, заразились 412 педагогов.

В столице на карантин закрыли также четыре детских сада и 78 групп в 68 дошкольных учебных заведениях.

Кличко уточнил, что за последние дни, добавились два садика в Святошинском районе. Наполненность детей в детсадах столицы сегодня – более 57%.

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Арина Толина
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