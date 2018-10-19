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19.10.2018, 12:03

Аномальное тепло: погода в Киеве три дня подряд бьет рекорды

Аномальное тепло: погода в Киеве три дня подряд бьет рекорды - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В целом необычайно теплая середина октября в Киеве ознаменовалась уже пятью температурными рекордами

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В четверг, 18 октября, в столице снова был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории им.Срезневского.

Вчера после полудня воздух прогрелся до +23,1°С, что на 1,3°С выше предыдущего максимума этого дня, зафиксированного в 1967 году.

Среднесуточная температура также превысила историческое значение на 1,1°С, отмеченное в 1967 году, и составила +15,8°С.

Исторические рекорды максимальной температуры воздуха были зафиксированы в Киеве также 16 и 17 октября.

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Теги: бабье лето, киев, погода, температурный рекорд
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