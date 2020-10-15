Бабье лето. В Киеве установлен температурный рекорд

В ночь на 14 октября в Киеве температура не опустилась ниже +14,5 градусов

В столице ночь на 14 октября оказалась теплой. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

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В ночь на 14 октября в Киеве температура не опустилась ниже +14,5 градусов.

"Предыдущее рекордное значение + 12 градусов 1993 года превышено на 2,5 градуса", – отмечается в сообщении.

15 октября в Украине на большинстве территории страны сохранится теплая погода, 17-18 октября ожидается похолодание.

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Арина Толина

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