Бабье лето. В Киеве установлен температурный рекорд
15.10.2020, 14:39
Киев, октябрь (фото - LIGA.net)
В ночь на 14 октября в Киеве температура не опустилась ниже +14,5 градусов
В столице ночь на 14 октября оказалась теплой. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
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В ночь на 14 октября в Киеве температура не опустилась ниже +14,5 градусов.
"Предыдущее рекордное значение + 12 градусов 1993 года превышено на 2,5 градуса", – отмечается в сообщении.
- 15 октября в Украине на большинстве территории страны сохранится теплая погода, 17-18 октября ожидается похолодание.
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