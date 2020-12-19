Без колдовской шляпы, но с небольшим пожаром. В Киеве зажгли главную елку страны: видео
19.12.2020, 20:50
Фото: пресс-служба КГГА
На Софийской площади столицы зажгли главный символ наступающего Нового Года – 30-метровую елку. Видео с поздравлением мэра Киева Виталия Кличко и зажжением елки транслировала городская администрация.
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В процессе не обошлось без казусов – сразу после зажигания гирлянд люди начали запускать фейерверки и возле сцены произошел небольшой пожар. Точную причину возгорания установить не удалось – предположительно, это могло произойти из-за попадания искр на "дождик" или на декоративную конструкцию возле елки
- В этом году в оформлении новогодних локаций решили использовать тематику "сказочного леса", поэтому изначально на киевской елке вместо традиционной звезды разместили шляпу.
- Решение раскритиковали в Православной церкви Украины, а также оно вызвало бурные дискуссии в соцсетях.
- 17 декабря шляпу заменили на звезду за 75 000 грн: фото.
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