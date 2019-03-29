Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
29.03.2019, 12:30

Час Земли: в Киеве выключат освещение некоторых памятников

Час Земли: в Киеве выключат освещение некоторых памятников - Фото
Фото: Pixabay

Завтра на час отключат освещение монумента "Родина-мать, колокольни Михайловского монастыря, Софийского собора, здания МИДа, монумента Независимости

Реклама
Реклама

В центре Киева завтра, 30 марта, в рамках всемирной акции "Час Земли" на час отключат декоративное освещение наиболее известных архитектурных памятников. Об этом сообщает Киевгорсвет.

Выключат, в частности, архитектурно-декоративное освещение музея Великой Отечественной войны и монумента "Родина-мать"; колокольни Михайловского монастыря; Успенского собора и колокольни Киево-Печерской лавры; Софийского собора с площадью; здание Министерства иностранных дел; монумента Независимости; флагштока на Майдане Независимости; Пешеходного моста через р. Днепр и других.

Реклама

Украина вместе со всем миром будет отмечать час Земли в 20:00. В тысячах городов планеты символически выключат лишнее освещение зданий и памятников, люди и организации будут проводить различные флешмобы, концерты и образовательные мероприятия.

Час Земли - крупнейшее в мире природоохранное мероприятие. Авторы идеи - WWF.

30 марта на Софийской площади состоится воздушное акробатическое шоу, которое откроет фестиваль Французская весна в Украине. Представление сочетает театр, музыку, цирковое и огненное шоу. При поддержке властей Киева, площадь столицы "превратится в огромный фантастический сад".

Отправить:
Распечатать:
Теги: экология, киев, wwf, час Земли
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 