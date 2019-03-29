Час Земли: в Киеве выключат освещение некоторых памятников

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В центре Киева завтра, 30 марта, в рамках всемирной акции "Час Земли" на час отключат декоративное освещение наиболее известных архитектурных памятников. Об этом сообщает Киевгорсвет.

Выключат, в частности, архитектурно-декоративное освещение музея Великой Отечественной войны и монумента "Родина-мать"; колокольни Михайловского монастыря; Успенского собора и колокольни Киево-Печерской лавры; Софийского собора с площадью; здание Министерства иностранных дел; монумента Независимости; флагштока на Майдане Независимости; Пешеходного моста через р. Днепр и других.

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Украина вместе со всем миром будет отмечать час Земли в 20:00. В тысячах городов планеты символически выключат лишнее освещение зданий и памятников, люди и организации будут проводить различные флешмобы, концерты и образовательные мероприятия.

Час Земли - крупнейшее в мире природоохранное мероприятие. Авторы идеи - WWF.

30 марта на Софийской площади состоится воздушное акробатическое шоу, которое откроет фестиваль Французская весна в Украине. Представление сочетает театр, музыку, цирковое и огненное шоу. При поддержке властей Киева, площадь столицы "превратится в огромный фантастический сад".