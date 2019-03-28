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28.03.2019, 16:59

Акробаты и театр. В Киеве 30 марта стартует Французская весна

Акробаты и театр. В Киеве 30 марта стартует Французская весна - Фото
Афиша - пресс-служба КГГА

Фестиваль откроет воздушное акробатическое шоу "Садовница Мю и кинематика флюидов"

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30 марта на Софийской площади состоится воздушное акробатическое шоу, которое откроет фестиваль Французская весна в Украине, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Организаторы отмечают, что шоу "Садовница Мю и кинематика флюидов" успешно было представлено в 71 стране на пяти континентах. Представление сочетает театр, музыку, цирковое и огненное шоу. При поддержке властей Киева, площадь столицы "превратится в огромный фантастический сад".

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Как уточняется, вход на представление – свободный.

1 марта в Киеве прошел фестиваль рекордов.

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Теги: фестиваль, французская весна
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