Коронавирус. За сутки в Киеве зафиксировано 227 новых заболевших - карта по районам

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Киеве зафиксировано в Дарницком, Святошинском и Днепровском районах

За сутки в Киеве зафиксированы 227 заболевших коронавирусом, сутками ранее - 215. От болезни вчера умерли три человека. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Среди заболевших - трое медиков. 37 пациентов госпитализированы (сутками ранее - 49). Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 158 человек, заболели - 11 172. Выздоровели 3585 пациентов, за сутки - 101.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Дарницком (39), Святошинском (37) и Днепровском (31) районах.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

За прошедшие сутки в Украине зафиксированы 2134 заболевших COVID-19

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.