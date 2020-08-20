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Коронавирус. За сутки в Киеве зафиксировано 227 новых заболевших - карта по районам

20.08.2020, 10:28
Коронавирус. За сутки в Киеве зафиксировано 227 новых заболевших - карта по районам - Фото
Панорама Киева (Фото: Александр Игнатенко/Facebook)

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Киеве зафиксировано в Дарницком, Святошинском и Днепровском районах

За сутки в Киеве зафиксированы 227 заболевших коронавирусом, сутками ранее - 215. От болезни вчера умерли три человека. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

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Среди заболевших - трое медиков. 37 пациентов госпитализированы (сутками ранее - 49). Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 158 человек, заболели - 11 172. Выздоровели 3585 пациентов, за сутки - 101.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Дарницком (39), Святошинском (37) и Днепровском  (31) районах.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Заразившиеся коронавирусом по районам Киева (Фото - пресс-служба мэра)

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Денис Юдин
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