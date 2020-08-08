"Что не запрещено, то разрешено". Вolt ответила Кличко о прокате самокатов
В компании считают, что власти Киева не могут требовать получить разрешение на прокат электросамокатов, поскольку оно не предусмотрено законом
Прокат электросамокатов не запрещен в Украине, у киевских властей нет оснований требовать от бизнеса получать на это разрешение. Так на заявление мэра Киева Виталия Кличко о том, что открытие проката электросамокатов не было согласовано, ответила компания Bolt. Текст заявления был прислан LIGA.net.
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В компании подчеркнули, что по Конституции действует принцип "все, что прямо не запрещено законодательством, разрешено". Запрета на продажу, прокат и управление электросамокатами в законодательстве Украины нет, отмечают в Bolt.
В заявлении сказано, что концепция сервиса не предполагает сооружения стационарных парковок, пользователи могут оставлять самокаты в определенных местах, где их найдут другие клиенты, в соответствии с правом пользоваться общественным пространством города.
Власти Киева не могут требовать от бизнеса получать согласования и разрешения, которые не предусмотрены законодательством, напоминают в Bolt, ссылаясь на закон о перечне документов разрешительного характера в сфере хоздеятельности.
Также в Bolt утверждают, что компания способствует разработке законопроектов, которые устанавливали бы правила безопасности движения на личном легком элеткротранспорте. На данный момент такие правила не закрепленны в законодательстве.
- Вчера компания Bolt сообщила, что в Киеве запускается прокат электросамокатов.
- Сегодня Кличко заявил, что город не может позволить Bolt предоставлять услуги, которые не урегулированы законами, и пригрозил убрать электросамокаты с улиц, если компания их не уберет сама.
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