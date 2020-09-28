COVID-19. Кличко сообщил, сколько закрыли школ и детсадов на карантин

Всего выявили 346 школьников, больных COVID-19, 190 инфицированных педагогов

По состоянию на сегодня в Киеве закрыли на карантин шесть школ из-за заражения COVID-19 учителей. Об этом сегодня на онлайн-брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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По его словам, специалисты контролируют соблюдение санитарных норм в учебных заведениях.

Кличко напомнил, что школы или отдельные классы и группы, где обнаружили больных, закрывают на карантин.

"На сегодня в столице закрыты на карантин шесть школ из-за заболевания учителей. На самоизоляцию и дистанционное обучение перевели 290 классов в 126 школах города, там, где болеют ученики", – уточнил Кличко.

Всего выявили 346 больных COVID-19 школьников и 190 педагогов.

Мэр столицы добавил, что в детских садах временно закрыты 23 группы: три детсада в Печерском, Святошинском и Деснянском районах. Наполненность детей в садиках сегодня – более 52%.

Кличко подчеркнул, в столице увеличивается количество детей, инфицированных COVID-19, всего за весь период заболели 1592 ребенка, 674 из них (это более 42%) заразились COVID-19 только за последние четыре недели.

"Болеют в Киеве и младенцы, и дети. Младшему из инфицированных жителей столицы на момент выявления болезни было всего несколько дней. Больше всего болеют дети в возрасте от пяти до 14 лет", – сказал Кличко.

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Арина Толина

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