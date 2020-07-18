COVID-19. В столице еще 108 заболевших, два человека умерли - Кличко

Мэр столицы сообщил, что больше всего заболевших появилось в Дарницком и Деснянском районах города и напомнил о необходимости беречь себя

Количество жителей столицы, у которых диагностировали коронавирус увеличилось еще на 108 человек, а двое пациентов умерли, сообщил в обращении мэр Киева Виталий Кличко.

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Из этих 108 человек 53 женщины, 50 мужчин и пятеро детей. Есть среди заболевших, в том числе, и четыре медика. 16 человек были госпитализированы, остальные находятся под контролем врачей дома, на самоизоляции.

Всего в столице за время эпидемии было подтверждено 6797 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели за прошедшие сутки 40 пациентов, а за все время - 2360 киевлян.

Большая часть заболевших пришлась традиционно на Дарницкий и Деснянский районы столицы (по 26 новых случаев), в Соломенском районе - 14 новых случаев, в Святошинском и Голосеевском - по 10.

За 14 июля в Киеве выявили рекордное число новых заболевших - 147 человек.

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Дарья Мостовая

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