Коронавирус. В Киеве выявили рекордное число новых заболевших: данные по районам
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки зафиксировали в Шевченковском районе
За минувшие сутки в Киеве COVID-19 заболели 147 человек (сутками ранее - 112). Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
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По словам Кличко, это наибольшее количество выявленных заболевших за сутки за все время эпидемии коронавируса.
На сегодня в столице уже 6497 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За последние сутки заболели 66 женщин возрастом от 18 до 71 года, 73 мужчины - от 18 до 85 лет, пять девочек возрастом от года до 16 лет и три мальчика возрастом от двух до шести лет.
Также заболели шестеро медиков. В больницу госпитализировали 29 пациентов. За прошедшие сутки выздоровели 36 человек.
Больше всего заболевших выявили в Шевченковском (27), Дарницком (22) и Деснянском (21) районах. Один человек умер.
Сегодня в столице самый высокий показатель по количеству тестирований в Украине - 111 тестов на 100 000 жителей города. За последние сутки в Киеве провели 4700 тестов методом ПЦР и ИФА. За все время эпидемии в Киеве сделали 146 000 ПЦР-тестов.
- Вчера глава столичной Госпродпотребслужбы заявил, что адаптивный карантин в Киеве может продлиться еще 1,5 года.
- Сегодня стало известно, что глава Минздрава Степанов сказал, что адаптивный карантин в Украине будет продлен как минимум на месяц, так как ситуация с COVID-19 не позволяет отменить ограничения.
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