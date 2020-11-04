Дело не в предприятиях. В Минэкологии объяснили причины грязного воздуха в Киеве
Абрамовский признает, что Дарницкая ТЭС и завод Энергия вносят свой вклад в загрязнение воздуха в Киеве, однако там уже проводятся экомероприятия
Стационарные предприятия, хоть и загрязняют воздух в Киеве, однако все равно не являются основным источником. Об этом в интервью УНИАН рассказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Киев – это в большинстве своем не о стационарных источниках. Да, существует Дарницкая ТЭЦ, завод Энергия, но там сейчас под нашим давлением и сознанием владельцев проводятся природоохранные мероприятия, устанавливаются эффективные фильтрационные установки", – сказал он.
По словам министра, воздух грязный преимущественно из-за транспорта.
"Почему Киев имеет плохое состояние атмосферного воздуха? Потому что в нем много транспорта, а еще транспорт стоит в пробках. Дорожное движение далеко от "умного", – объяснил он.
Абрамовский добавил, что во всех городах, где нет надлежащей организации транспортного движения, складывается подобная ситуация. Он назвал первоочередным решение этих вопросов, а также вопросов парковок.
- 30 октября сообщалось, что Киев находился на четвертом месте в списке городов мира с самым грязным воздухом.
Читайте также: Ученые заявили, что нашли место с самым чистым воздухом на Земле
Комментарии