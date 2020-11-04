Дело не в предприятиях. В Минэкологии объяснили причины грязного воздуха в Киеве

Абрамовский признает, что Дарницкая ТЭС и завод Энергия вносят свой вклад в загрязнение воздуха в Киеве, однако там уже проводятся экомероприятия

Стационарные предприятия, хоть и загрязняют воздух в Киеве, однако все равно не являются основным источником. Об этом в интервью УНИАН рассказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Киев – это в большинстве своем не о стационарных источниках. Да, существует Дарницкая ТЭЦ, завод Энергия, но там сейчас под нашим давлением и сознанием владельцев проводятся природоохранные мероприятия, устанавливаются эффективные фильтрационные установки", – сказал он.

По словам министра, воздух грязный преимущественно из-за транспорта.

"Почему Киев имеет плохое состояние атмосферного воздуха? Потому что в нем много транспорта, а еще транспорт стоит в пробках. Дорожное движение далеко от "умного", – объяснил он.

Абрамовский добавил, что во всех городах, где нет надлежащей организации транспортного движения, складывается подобная ситуация. Он назвал первоочередным решение этих вопросов, а также вопросов парковок.

30 октября сообщалось, что Киев находился на четвертом месте в списке городов мира с самым грязным воздухом.

Читайте также: Ученые заявили, что нашли место с самым чистым воздухом на Земле

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.