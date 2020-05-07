Дело Поворозника. Кличко требует объяснений от правоохранителей

Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в правоохранительные органы с требованием предоставить информацию о расследовании по делу первого замглавы КГГА Николая Поворозника. Об этом сегодня заявил Кличко во время онлайн пресс-конференции.

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"Я хочу обратиться к правоохранительным органам - предоставить информацию по расследованию. Ибо до сих пор Николая Поворозника не вызывали на допрос ни в качестве свидетеля, ни в качестве обвиняемого. Не предоставили пока и никаких подтверждений той информации, которая была обнародована в СМИ", - подчеркнул Кличко.

По его словам, правоохранительные органы до сих пор не сделали официальных сообщений по этому делу.

"Я требую официальной информации о якобы фактах, которые были обнародованы, или извинений перед Поворозником. В этом деле нужно как можно быстрее "расставить точки над и". Виноват – должен отвечать по закону. Не виноват - зачем тогда кто-то пытается дискредитировать городскую власть?!"- сказал Кличко.

14 апреля сообщалось, что в Киеве СБУ документировала возможную причастность к вымогательству взятки Поворозника.

Кличко отстранил Поворозника от исполнения обязанностей на время расследования. 21 апреля