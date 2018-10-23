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23.10.2018, 15:30

Детали ДТП на Печерске: разбита 21 машина, водитель крана трезв

Детали ДТП на Печерске: разбита 21 машина, водитель крана трезв - Фото
Фото: dtp.kiev.ua

В полиции рассказали, что водитель крана не был в состоянии алкогольного опьянения, но еще пройдет наркологическую экспертизу

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По обновленной информации, в масштабной аварии сегодня на бульваре Леси Украинки в Киеве были повреждены 20 легковых автомобилей и один грузовик. Об этом уточнили в патрульной полиции Киева.

Из троих человек, которые обратились за медицинской помощью, только одна женщина решила ехать в больницу, а двоим оказали помощь на месте.

Водитель автокрана, который въехал в машины, уже прошел тест на драгере - он не был в состоянии алкогольного опьянения, но еще пройдет наркологическую экспертизу. 

Компенсировать убытки владельцам поврежденных авто должна страховая автокрана, сообщил патрульный полицейский Станислав Скрипник в эфире телеканала 112. По его словам, если есть потерпевшие, то ДТП могут квалифицировать по статье уголовного кодекса, но если они откажутся от претензий, то инцидент будет рассматриваться как административное правонарушение. 

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Авария произошла сегодня утром в центре Киева - кран смял два десятка машин. Предварительно, у крана отказали тормоза. 

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Теги: дтп, киев, авария, машины, кран, страховка
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