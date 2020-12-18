Для защиты от вырубки. В Киеве елки будут обрабатывать раствором, который воняет в тепле

В Киеве стартовала кампания по защите хвойных деревьев от незаконной самовольной вырубки. Помимо рейдов патрулирования в парках и скверах, коммунальные службы планируют применять и другие способы борьбы с вандалами, сообщает пресс-служба столичного горсовета.

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Стволы елок и сосен будут обрабатывать специальным репеллентом. Он полностью безопасен, но в теплом помещении начинает издавать неприятный запах, говорится в сообщении.

Кроме того, на кору деревьев будут наносить клеево-меловую смесь, которая оставляет после себя "грязные" следы.

Также коммунальщики напомнили о санкциях за самовольную вырубку зеленых насаждений: за такие действия могут оштрафовать до 25 500 грн либо арестовать на срок до полугода.

17 декабря столичные власти обнародовали список, где в Киеве официально можно будет купить живую елку.

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Дарья Мостовая

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