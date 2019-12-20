Драка с полицией на Крещатике: задержаны трое белорусов

Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

По подозрению в нападении на полицейских на Крещатике в Киеве задержаны трое граждан Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

По факту инцидента открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) УК.

В порядке ст. 208 УПК задержаны трое граждан Беларуси, заявили в полиции.

Всего для дачи показаний по указанному инциденту в полицию были доставлены восемь человек. Четверо полицейских обратились за медпомощью.

По версии правоохранителей, сегодня на Крещатике к сотрудникам полиции во время несения службы подошла "группа агрессивно настроенных лиц", которые "начали нецензурно выражаться, в результате чего возник конфликт".

"В ответ на требования полицейских прекратить правонарушение молодые применили слезоточивый газ и устроили потасовку. Для прекращения противоправных действий полиция использовала слезоточивый газ, один из полицейских произвел предупреждающий выстрел в воздух", - описали конфликт в полиции.

16 декабря у стен Рады проходили четыре акции. Одна из них, против открытия рынка земли, переросла в столкновения, в результате которых пострадали 17 человек. Задержаны 26 участников акции.