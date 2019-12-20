Столкновение на Крещатике: полиция стреляла и использовала газ

Крещатик (Фото: pixabay.com)

Сегодня на Крещатике произошли столкновения между группой молодых людей и полицией. Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

По данным правоохранителей, молодые люди были агрессивно настроены. Они якобы подошли к полицейским и начали нецензурно выражаться. После требования прекратить правонарушение начали толкотню.

Полиция применяла газ, был сделан предупреждающий выстрел в воздух. Задержаны восемь человек, четверо полицейских обратились за медицинской помощью.

16 декабря у стен Рады проходили четыре акции . Одна из них, против открытия рынка земли, переросла в столкновения, в результате которых пострадали 17 человек. Задержаны 26 участников акции.

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