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Столкновение на Крещатике: полиция стреляла и использовала газ

Столкновение на Крещатике: полиция стреляла и использовала газ - Фото
Крещатик (Фото: pixabay.com)
20.12.2019, 13:21

Выстрел был предупреждающим

Сегодня на Крещатике произошли столкновения между группой молодых людей и полицией. Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

По данным правоохранителей, молодые люди были агрессивно настроены. Они якобы подошли к полицейским и начали нецензурно выражаться. После требования прекратить правонарушение начали толкотню.

Полиция применяла газ, был сделан предупреждающий выстрел в воздух. Задержаны восемь человек, четверо полицейских обратились за медицинской помощью.

  • 16 декабря у стен Рады проходили четыре акции. Одна из них, против открытия рынка земли, переросла в столкновения, в результате которых пострадали 17 человек. Задержаны 26 участников акции.

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Крещатик столкновение драка киев выстрел слезоточивый газ
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