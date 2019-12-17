В центре Киева, где протестовали против рынка земли, умер мужчина

Сегодня в центре Киева, на улице Институтской, недалеко от места проведения акций против открытия рынка земли, умер мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Информация о том, что мужчине на Институтской стало плохо, поступила в 11:30.
На вызов прибыла карета скорой помощи, однако мужчина скончался по дороге в больницу.
По предварительной информации, смерть наступила в результате острого коронарного синдрома.
Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.