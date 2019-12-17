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В центре Киева, где протестовали против рынка земли, умер мужчина

В центре Киева, где протестовали против рынка земли, умер мужчина - Фото
Фото: LIGA.net
17.12.2019, 17:10

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти

Сегодня в центре Киева, на улице Институтской, недалеко от места проведения акций против открытия рынка земли, умер мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Информация о том, что мужчине на Институтской стало плохо, поступила в 11:30.

На вызов прибыла карета скорой помощи, однако мужчина скончался по дороге в больницу.

По предварительной информации, смерть наступила в результате острого коронарного синдрома.

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

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