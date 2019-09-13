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Экология. В Киеве ухудшилось качество воздуха: названа причина

Экология. В Киеве ухудшилось качество воздуха: названа причина - Фото
Левобережная часть Киева (Фото: depositphotos.com)
13.09.2019, 21:11

В Киевской госадминистрации признали, что столица страдает из-за экологических проблем

В Киевской горгосадминистрации признали, что качество воздуха в столице ухудшается и назвали причину этому. Об этом сообщила пресс-служба КГГА по ссылкой на ее первого заместителя Николая Поворозника.

Сообщается, что за последний месяц в окрестностях столицы произошло более 800 пожаров. По сравнению с предыдущим месяцем их количество выросло в семь раз, отмечают в КГГА. Остальные причины ухудшения экологии более традиционны - работа промпредприятий, рост числа автомобилей и прочее. 

В администрации также признали, что больше всего страдает экология левобережной части города - там последнее время наблюдается задымленность. Поворозник посетовал, что большинство объектов Киева, от которых зависит его нормальное функционирование, построены в 60-80 годах прошлого века.

Ранее киевлян уже предупреждали о высоком уровне загрязнения воздуха.

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экология киев воздух загрязнение воздуха
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