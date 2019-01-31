ГБР задержало на взятке зампредседателя Печерской РГА в Киеве

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Следователи киевского территориального управления Госбюро расследований задержали заместителя председателя Печерской районной государственной администрации в Киеве в Киеве якобы за вымогательство и получение неправомерной выгоды. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ГБР.

Правоохранители заявляют, что во время досудебного расследования установили, что за ежемесячную выплату в размере 20 тысяч гривен госслужащий обещал частному предпринимателю предоставить разрешительные документы для получения в аренду помещений, находящихся в коммунальной собственности.

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Госслужащего задержали во время получения неправомерной выгоды при оперативном сопровождении департамента защиты экономики Нацполиции.

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9 января сообщалось, что следователи территориального управления Государственного бюро расследований задержали исполняющего обязанности начальника одного из отделов Нацполиции в Одессе якобы за вымогательство и получение неправомерной выгоды в размере $4 тысяч.