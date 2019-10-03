Где в центре Киева на выходных перекроют движение: перечень улиц

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5-6 октября с 08:00 до 18:10 будет проводится 10-й Киевский международный марафон, поэтому движение в центре столицы будет временно перекрыто. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Речь идет о таких улицах:

с 21:00 4 октября до 08:00 6 октября - на проезде Владимирском (от улицы Владимирской до улицы Большой Житомирской, Михайловской), площади Михайловской (от улицы Большой Житомирской до улицы Трехсвятительской), площади Софийской (от улицы Владимирской), улице Малой Житомирской (от переулка Михайловского), улице Аллы Тарасовой (от переулка Михайловского);

с 5:00 5 октября до 08:00 6 октября, с 16:00 до 22:00 6 октября - на улице Трехсвятительской (от улицы Крещатик), улице Владимирской (от улицы Большой Житомирской до улицы Софиевской).

В субботу, 5 октября, на территории комплекса ВДНХ состоится спортивный праздник для всей семьи Sport Family Weekend. Во время праздника - детские забеги на 100 м, 400 м, 800 м, 1500 м. Также в этот день состоится семейный забег Family Walk.

Одновременно с этим 5 октября с 13:00 до 18:10 пройдут забеги на дистанции 4,2 км и 10 км по маршрутам:

(На 4,2 км) Владимирский проезд - улица Владимирская - улица Богдана Хмельницкого - улица Крещатик - Аллея Героев Небесной Сотни - улица Крещатик - улица Богдана Хмельницкого - улица Владимирская - Владимирский проезд;

(На 10 км) Владимирский проезд - улица Владимирская - бульвар Тараса Шевченко - улица Большая Васильковская - улица Большая Васильковская, 111/113 - улица Большая Васильковская - улица Крещатик - Аллея Героев Небесной Сотни - улица Крещатик - бульвар Тараса Шевченко - улица Владимирская - Владимирский проезд.

Дистанции марафона (42,195 км) и полумарафон (21,0975 км) участники марафона будут преодолевать также 6 октября с 08:00 до 16:00 по нескольким маршрутам. С более детальной информацией можно ознакомиться тут.

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IV Kyiv Euro Marathon. 12 мая в Киеве проходил

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