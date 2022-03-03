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Гостомель. Спецназ ГУР уничтожил 20 боевых машин российского десанта, идет бой – видео

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2022, 20:31

Спецназ Главного управления разведки Минобороны сегодня уничтожил 20 российских боевых машин в бою за Гостомель, пригород Киева, в котором расположен аэродром Антонов. Об этом сообщает ГУР в Telegram.

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Отмечается, что бой за контроль над городом продолжается. В районе местного стеклозавода, на 18:30, было уничтожено еще 10 боевых машин российского десанта.

В целом в течение дня спецназовцы уничтожили в Гостомеле 20 боевых машин врага.

Бой ведет сведенная группа спецназа под руководством ГУР и подготовленные ими местные группы сопротивления.

Марк Сировой
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война киев десант гур спецназ войска россии гостомель
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