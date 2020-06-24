Говорить о более жестком карантине в Киеве можно будет только в субботу - КГГА

Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Послабления карантинных ограничений в Киеве не противоречат постановлению Кабмина. Об этом в эфире Громадського радіо заявил советник мэра и секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко, добавив, что только в субботу можно будет говорить о возврате к более жесткому карантину в столице.

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По данным, которые опубликовал Минздрав сегодня, Киев не может переходить к следующему этапу послаблений карантина. В то же время сегодня в столице разрешили работать бассейнам, театрам, кинотеатрам и ресторанам.

"Раньше действовало постановление Кабмина, где были прописаны четкие критерии, которым должен соответствовать регион, чтобы перейти к следующему этапу послаблений. С 22-го же июня действует другое постановление - №500. Оно определяет критерии не для ослабления, а для усиления карантина. То есть по постановлению Кабмина фактически открыто все", - сказал Бондаренко.

По его словам, только сегодня Киев пересек один из четырех показателей Кабмина, который предусматривает возвращение к жесткому карантину. Речь идет о показателе прироста больных - по состоянию на 24 июня в Киеве он составляет 11,55% при целевом показателе 10%.

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Бондаренко отметил, что в Киеве должны усилить карантин, только если этот показатель будет сохраняться на протяжении минимум трех дней. "То есть сегодня, завтра и послезавтра, и фактически только в субботу, 27 июня, мы можем говорить о возвращении к более жестким карантинным мерам", - сказал чиновник.

За прошедшие сутки в Киеве выявлено 99 новых случаев COVID-19, с начала эпидемии - 4528.

Сегодня в Киеве разрешили работу кинотеатров, театров и бассейнов.