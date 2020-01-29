Инженер в Киеве прослушивал судебную администрацию - прокуратура

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Киевская прокуратура направила в суд дело инженера госпредприятия, который установил программу для внешней аудиозаписи на компьютеры Государственной судебной администрации Украины и в течение трех месяцев записывал разговоры в помещениях ведомства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По версии обвинения инженер ГП Информационные судебные системы, используя свое служебное положение, загрузил вредоносную программу на ряд ноутбуков в Государственной судебной администрации. Он "замаскировал" эту программу и в течение трех месяцев записывал аудио происходящего в помещениях администрации.

Ему предъявлено обвинение в незаконном приобретении и использовании специальных технических средств негласного получения информации и в распространении вредоносного программного обеспечения, предназначенного для вмешательства в работу компьютеров и т.д. (ч. 1 ст. 359, ч. 1 ст. 3611 УК).

В случае признания судом его вины инженеру грозит до четырех лет лишения свободы.

На вопрос о мотивах обвиняемого, Украинской правде в прокуратуре ответили, что "он не объяснил, с какой целью установил это оборудование, якобы не знал, что это незаконно".

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