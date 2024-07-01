Июнь 2024-го стал одним из самых влажных в Киеве за 133 года. Жара тоже была сильнее

Холоднее всего в столице в июне было 13 числа, а жарче всего – 30-го

Киев (Фото: Unsplash)

Июнь 2024 года в Киеве выдался одним из самых влажных за последние 133 года, а среднемесячная температура была на несколько градусов выше нормы. О соответствующих наблюдениях Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сообщил Укргидрометцентр.

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Так, среднемесячная температура воздуха в июне в Киеве составила +21,5°С, что выше климатической нормы на 2,0°С.

Холоднее всего было 13 июня, когда минимальная температура снизилась к утру до +13,5°С.

Теплее всего было 30 числа, когда максимальная температура повысилась до +31,9°С.

Осадков на проспекте Науки выпало 135 мм, или 182% климатической нормы.

Июнь этого года вошел в десятку самых влажных с 1891 года в столице.

В Киеве 1 апреля зафиксировали сразу три температурных рекорда.

В 2024 году апрель был одним из самых теплых месяцев в рейтинге наблюдений за 144 года.

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