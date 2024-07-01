Червень 2024-го став одним із найвологіших у Києві за 133 роки. Спека теж була сильнішою

Найхолодніше у столиці в червні було 13 числа, а найспекотніше – 30-го

Київ (Фото: Unsplash)

Червень 2024 року в Києві видався одним із найвологіших за останні 133 роки, а середньомісячна температура була на кілька градусів вище за норму. Про відповідні спостереження Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомив Укргідрометцентр.

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Так, середньомісячна температура повітря у червні у Києві склала +21,5°С, що вище кліматичної норми на 2,0°С.

Найхолодніше було 13 червня, коли мінімальна температура знизилася під ранок до +13,5°С.

Найтепліше було 30 числа, коли максимальна температура підвищилася до +31,9°С.

Опадів на проспекті Науки випало 135 мм, або 182% кліматичної норми.

Цьогорічний червень увійшов до десятки найвологіших з 1891 року у столиці.

У Києві 1 квітня зафіксували одразу три температурні рекорди.

У 2024 році квітень був одним з найтепліших місяців у рейтингу спостережень за 144 роки.

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