Жара. Лето в Киеве началось с двух температурных рекордов

Панорама Киева (Фото: depositphotos.com)

В начале июня 2020-го в Киеве зафиксировали два температурных рекорда. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

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10 июня был побит рекорд 135-летней давности. Среднесуточная температура в столице составила +26,3 градуса по Цельсию, что на 0,3 градуса выше, чем было зафиксировано в этот день в 1885 году.

Ночь с 10 на 11 июня также стала рекордной. Температура не опускалась ниже +20,6 градусов – это на 0,4 градусов выше, чем было в эти даты 140 лет назад.

в ближайшие дни в Украину придет холодный атмосферный фронт с севера, он принесет кратковременные дожди с грозами и ослабление жары. По словам синоптиков,

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