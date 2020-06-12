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Адаптивный карантин. Специалисты оценили риски заражения коронавирусом на пляжах

Адаптивный карантин. Специалисты оценили риски заражения коронавирусом на пляжах - Фото
Фото: depositphotos.com
12.06.2020, 08:56

В Киеве планируют открыть пять пляжей с 15 июня

Вероятность заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 при посещении пляжей "минимальная". Об этом сообщил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает РБК-Украина.

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По его словам, это также касается зон отдыха в целом.

Говоря об ухудшении эпидемической ситуации в Киеве и возможном усиления карантина, Рубан отметил, что пляжи в любом случае будут работать: "Передача коронавируса на пляжах и в зонах отдыха минимальная. Ухудшение ситуации не повлияет на открытие пляжей".

Он уточнил, что купаться в Днепре и других водоемах официально разрешат только в случае положительного результата проб воды.

"Пять пляжей будут точно открыты, но решение будет принято в понедельник, 15 июня, потому что мы ждем лабораторное исследование воды, оно будет в пятницу. Пляжи будут открыты, если состояние воды будет соответствовать требованиям", - объяснил Рубан.

  • 10 июня мэр столицы Виталий Кличко отметил, что в больницах Киева сейчас находятся 233 больных COVID-19, среди которых девять детейЭто наивысший показатель за все время эпидемии коронавируса.
  • В Минздраве заявили, что будут предлагать дополнительные меры, чтобы защитить жизни и здоровье украинцев.

Читайте также: В Украине начался очередной этап смягчения карантина: что откроют

Арина Толина
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киев Госпотребслужба пляжи карантин коронавирус COVID-19 Олег Рубан
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