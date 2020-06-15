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Жара в Киеве побила 140-летний рекорд: норма превышена на 10 градусов

Жара в Киеве побила 140-летний рекорд: норма превышена на 10 градусов - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
15.06.2020, 15:35

Уже три дня подряд погода в Киеве бьет температурные рекорды

Третий день подряд Киев бьет температурные рекорды. Об этом сообщает пресс-служба метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. 

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По данным ведомства, 12 июня в Киеве впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха составляет 27,9 градусов по Цельсию, что на 0,1 градус выше рекордного значения температуры для этого дня 2010 года.

Климатическая норма превышена на 10 градусов.

  • 13 июня сообщалось, что по прогнозам синоптиков 14 июня в Киеве ожидается гроза и шквалы 15-20 м/с.
  • 15 июня в Украине ожидаются грозы, в западных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с.

 Читайте также: Без света и побитые машины от деревьев. Днепр накрыл ураган: фото, видео

Владислав Сердюк
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