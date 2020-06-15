Жара в Киеве побила 140-летний рекорд: норма превышена на 10 градусов

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Третий день подряд Киев бьет температурные рекорды. Об этом сообщает пресс-служба метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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По данным ведомства, 12 июня в Киеве впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха составляет 27,9 градусов по Цельсию, что на 0,1 градус выше рекордного значения температуры для этого дня 2010 года.

Климатическая норма превышена на 10 градусов.

о прогнозам синоптиков 14 июня в Киеве ожидается гроза и шквалы 15-20 м/с. 13 июня сообщалось , что п

в Украине ожидаются грозы , в западных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с. 15 июня

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