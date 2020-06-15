Украину накроют дожди. Синоптики предупреждают о шквалах и граде: погода, карта

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По данным Укргидрометцентра, 15 июня в Украине ожидаются грозы, в западных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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"Украина сегодня будет находиться в зоне влияния циклонов, поэтому ожидаются периодические дожди с грозами", - отметила синоптик Наталья Диденко.

Карта погоды на 15 июня (фото - meteo.gov.ua)

По всей территории пройдут дожди. Ветер будет с юго-востока, умеренный, временами порывистый.

"В большинстве областей Украины в течение дня ожидается + 25, + 28 градусов, на востоке, а также в Днепре с районами, до +30 градусов, на западе + 20, + 27 градусов", - отметила Диденко.

В Киеве ожидается неустойчивая погода, периодически дождь, гроза, днем ​​+25, + 28 градусов.

"В ближайшее время в Киеве предполагается влажная погода с локальными дождями, во второй половине следующей недели температура воздуха повысится", - добавила Диденко.

о прогнозам синоптиков 14 июня в Киеве ожидается гроза и шквалы 15-20 м/с. 13 июня сообщалось , что п

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