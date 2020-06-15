Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Украину накроют дожди. Синоптики предупреждают о шквалах и граде: погода, карта

Украину накроют дожди. Синоптики предупреждают о шквалах и граде: погода, карта - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
15.06.2020, 09:14

Украина сегодня будет находиться в зоне влияния циклонов

По данным Укргидрометцентра, 15 июня в Украине ожидаются грозы, в западных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

 Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Украина сегодня будет находиться в зоне влияния циклонов, поэтому ожидаются периодические дожди с грозами", - отметила синоптик Наталья Диденко.

Карта погоды на 15 июня

Карта погоды на 15 июня (фото - meteo.gov.ua)

По всей территории пройдут дожди. Ветер будет с юго-востока, умеренный, временами порывистый.

"В большинстве областей Украины в течение дня ожидается + 25, + 28 градусов, на востоке, а также в Днепре с районами, до +30 градусов, на западе + 20, + 27 градусов", - отметила Диденко.

В Киеве ожидается неустойчивая погода, периодически дождь, гроза, днем ​​+25, + 28 градусов.

"В ближайшее время в Киеве предполагается влажная погода с локальными дождями, во второй половине следующей недели температура воздуха повысится", - добавила Диденко.

  • 13 июня сообщалось, что по прогнозам синоптиков 14 июня в Киеве ожидается гроза и шквалы 15-20 м/с.

 Читайте также: Без света и побитые машины от деревьев. Днепр накрыл ураган: фото, видео

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
шквалы Наталья Диденко погода карта гроза град
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 