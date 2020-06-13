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13.06.2020, 16:18

Без света и побитые машины от деревьев. Днепр накрыл ураган: фото, видео

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Без света и побитые машины от деревьев. Днепр накрыл ураган: фото, видеоБез света и побитые машины от деревьев. Днепр накрыл ураган: фото, видеоБез света и побитые машины от деревьев. Днепр накрыл ураган: фото, видеоБез света и побитые машины от деревьев. Днепр накрыл ураган: фото, видеоБез света и побитые машины от деревьев. Днепр накрыл ураган: фото, видеоБез света и побитые машины от деревьев. Днепр накрыл ураган: фото, видеоБез света и побитые машины от деревьев. Днепр накрыл ураган: фото, видео
Без света и побитые машины от деревьев. Днепр накрыл ураган: фото, видеоБез света и побитые машины от деревьев. Днепр накрыл ураган: фото, видеоБез света и побитые машины от деревьев. Днепр накрыл ураган: фото, видеоБез света и побитые машины от деревьев. Днепр накрыл ураган: фото, видеоБез света и побитые машины от деревьев. Днепр накрыл ураган: фото, видеоБез света и побитые машины от деревьев. Днепр накрыл ураган: фото, видеоБез света и побитые машины от деревьев. Днепр накрыл ураган: фото, видео
Без света и побитые машины от деревьев. Днепр накрыл ураган: фото, видеоБез света и побитые машины от деревьев. Днепр накрыл ураган: фото, видеоБез света и побитые машины от деревьев. Днепр накрыл ураган: фото, видеоБез света и побитые машины от деревьев. Днепр накрыл ураган: фото, видеоБез света и побитые машины от деревьев. Днепр накрыл ураган: фото, видеоБез света и побитые машины от деревьев. Днепр накрыл ураган: фото, видеоБез света и побитые машины от деревьев. Днепр накрыл ураган: фото, видео

Деревья повредили несколько автомобилей

В Днепре 12 июня за 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков,  в результате три больницы остались без света. Об этом сообщил заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко.

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По его словам, частично была парализована работа транспорта.

"Вследствие этого 14 обрывов линий электротранспорта и еще 12 линий электроснабжения Горсвета. Три больницы без электроснабжения", - отметил чиновник, уточнив, что деревья повредили семь автомобилей.

"За 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков", - уточнил Лысенко.

По данным пресс-службы областного ГСЧС, сообщений о погибших, пострадавших и подтоплении домов, приусадебных участков нет. Отключены от электроснабжения около 1700 абонентов.

Фото, видео: dp.dsns.gov.ua

  • 30 мая из-за сильного дождя в Киеве возникли локальные подтопления на Броварском проспекте и на улице Пестеля.

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Теги: шквалы, ураган, фото, видео, днепр
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