Шквалы, грозы и град. Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды: карта

По прогнозам синоптиков, в ближайшие два часа и до конца суток, а также 14 июня в Киеве ожидается гроза и шквалы 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горадминистрации.
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Жителям столицы во время грозы рекомендуют выключить электроприборы.
"При падении деревьев или веток, при травмировании людей следует немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103", - отметили в пресс-службе.
По данным ГСЧС, 14 июня в Украине - грозы, в западных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с.
Карта погоды на 14 июня (фото - meteo.gov.ua)
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