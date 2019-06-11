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11.06.2019, 16:00

Жара. В парках Киева установили арки с водой

Жара. В парках Киева установили арки с водой - Фото
Фото: facebook.com/zelenbud

В парках столицы установили арки с распылителями прохладной воды

Из-за сильной жары, которая, по прогнозам синоптиков, сохранится еще неделю, в парках столицы установили арки с распылителями воды. Об этом сообщает пресс-служба Киевзеленбуда.

"Уже такие знакомые и любимые детьми и взрослыми арки с прохладной водой, которая распыляется, снова появились в парках и скверах Киева", - сказано в сообщении.

Арки появились в парках:

"Рыльского" в Голосеевском районе;

"Победа", "Шумского" и "Аврора" в Днепровском районе;

"Отрадный" и им. Островского в Соломенском районе;

парк "Молодежный" и "Деснянский" в Деснянском районе;

парк им.Т. Шевченко в Шевченковском районе;

Мариинский и Крещатый в Печерском районе;

сквер на Щекавицкой и Сагайдачного в Подольском районе;

на проспекте Победы, 97 возле администрации в Святошинском районе;

в сквере по ул. М. Тимошенко возле администрации Оболонского района.

"Кстати, все арки сделаны из древесины, взятой с аварийных деревьев после санитарной рубки. На них установлено по 10 форсунок для распыления воды", - отметили также в Киевзеленбуде.

31 мая сообщалось, что специалисты обнаружили на некоторых столичных пляжах превышение содержания кишечной палочки.

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Теги: киев, парк, арка с водой
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