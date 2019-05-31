На пляжах Киева нашли кишечную палочку

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В Киеве специалисты исследовали пробы воды, взятые 21 мая, и обнаружили на некоторых столичных пляжах превышение содержания кишечной палочки. Об этом заявил заместитель председателя Госпотребслужбы Киева Дмитрий Байраченко, передает Укринформ.

Отклонения по микробиологическим показателям зафиксированы на пляже Веселка (Русановский пролив), а на пляжах Радуга (озеро Радужное) и Тельбин (озеро Тельбин) превышен индекс ЛКП (лактозо положительной кишечной палочки).

По его словам, в соответствии с результатами санитарно-химических показателей, пробы воды не соответствовали требованиям государственных санитарных правил на пляжах Вербный (озеро Вербное) - водородный показатель, а биохимическое потребление кислорода было выше установленных норм на пляже Вербный (Троещина), Галерный, Радуга, Тельбин и Веселка.

27 мая повторно исследования были проведены ГУ Киевский городской лабораторный центр по заказу КП Плесо.

По результатам этих исследований также было установлено превышение индекса ЛКП на пляжах Веселка, Радуга и Вербный. Санитарно-химические показатели воды не отвечали требованиям установленных нормативов на пляжах Вербный, Галерный, Троещина, Радуга и Тельбин, сказал Байраченко.

Кроме того, на пляжах Галерный, Троещина и Чорторый ведется капитальный ремонт и они не готовы к приему киевлян.

В хозяйственном ведении КП Плесо находится 14 пляжей, где возможен отдых с купанием. Это Венеция, Вербный, Веселка, Галерный, Детский, Золотой, Молодежный, Передмостна Слободка, Пуща-Водица, Радуга, Тельбин, Троещина, Центральный и Чорторый.

В субботу, 1 июня, в связи со Всеукраинским велоднем в центре Киева ограничат движение автотранспорта - список улиц.