"Желтый" уровень террористической угрозы. СБУ усилила меры безопасности в Киеве
По словам представителя спецслужбы, такое решение принято после теракта в Луцке
Служба безопасности усилила меры безопасности в Киеве после теракта в Луцке. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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По словам начальника киевского городского и областного управления СБУ полковника Олега Головаша, происходит постоянная координация между Службой, коллегами из других правоохранительных органов и местной властью.
Он отметил, что после теракта в Луцке координационная группа Антитеррористического центра при Главке СБУ в Киеве и области рекомендовала руководству АТЦ установить повышенный "желтый" уровень террористических угроз в регионе.
Кроме того, решено ввести усиленный график дежурств правоохранителей в столичном регионе. Основные усилия будут сосредоточены на предотвращении терактов в местах массового пребывания людей, а также на усилении безопасности объектов возможных террористических посягательств.
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