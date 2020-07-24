"Желтый" уровень террористической угрозы. СБУ усилила меры безопасности в Киеве

По словам представителя спецслужбы, такое решение принято после теракта в Луцке

Служба безопасности усилила меры безопасности в Киеве после теракта в Луцке. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По словам начальника киевского городского и областного управления СБУ полковника Олега Головаша, происходит постоянная координация между Службой, коллегами из других правоохранительных органов и местной властью.

Он отметил, что после теракта в Луцке координационная группа Антитеррористического центра при Главке СБУ в Киеве и области рекомендовала руководству АТЦ установить повышенный "желтый" уровень террористических угроз в регионе.

Кроме того, решено ввести усиленный график дежурств правоохранителей в столичном регионе. Основные усилия будут сосредоточены на предотвращении терактов в местах массового пребывания людей, а также на усилении безопасности объектов возможных террористических посягательств.

21 июля в центре Луцка вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус с 13 пассажирами и удерживал заложников почти 12 часов. LIGA.net вела подробную хронику событий.

мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ситуацию в Украине, а также в столице пытаются дестабилизировать , и обратился к Службе безопасности и Нацполиции с просьбой усилить меры безопасности в городе. Сегодня

Наталия Медведева

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