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Кафе и торговые сети Киева обязали проверять работников на коронавирус – Кличко

Кафе и торговые сети Киева обязали проверять работников на коронавирус – Кличко - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)
22.06.2020, 13:30

Владельцев торговых сетей и кафе Киева обязали проверять работников на коронавирус

В Киеве обязали владельцев торговых сетей проверить работников на коронавирус методом ИФА-тестирования. Это должны делать один раз в месяц. Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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По его словам, принято решение, что владельцы и руководители торговых сетей, заведений общественного питания, сферы бытового обслуживания должны организовать тестирование своих сотрудников ИФА-тестами.

"Такие тесты нужно делать раз в месяц. Ибо речь идет о людях, которые работают с большим количеством посетителей. И где высока вероятность инфицирования коронавируса", - заявил он.

ИФА-тесты определяют наличие в организме антител к вирусу, то есть, переболел ли человек уже или еще болеет COVID-19.

  • На утро 22 июня  в Украине коронавирусом заболели 37 241 человек, 1012 пациентов умерли, 16 642 выздоровели.
  • В Киеве за сутки выявлены 43 новых случая COVID-19, днем ранее - 73. 
Наталия Софиенко
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