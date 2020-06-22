Кафе и торговые сети Киева обязали проверять работников на коронавирус – Кличко

Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

В Киеве обязали владельцев торговых сетей проверить работников на коронавирус методом ИФА-тестирования. Это должны делать один раз в месяц. Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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По его словам, принято решение, что владельцы и руководители торговых сетей, заведений общественного питания, сферы бытового обслуживания должны организовать тестирование своих сотрудников ИФА-тестами.

"Такие тесты нужно делать раз в месяц. Ибо речь идет о людях, которые работают с большим количеством посетителей. И где высока вероятность инфицирования коронавируса", - заявил он.

ИФА-тесты определяют наличие в организме антител к вирусу, то есть, переболел ли человек уже или еще болеет COVID-19.

На утро 22 июня в Украине коронавирусом заболели 37 241 человек, 1012 пациентов умерли, 16 642 выздоровели.

В Киеве за сутки выявлены 43 новых случая COVID-19, днем ранее - 73.